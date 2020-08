Bill Gates sicuro: 'paesi sviluppati fuori dall'emergenza Coronavirus entro fine 2021'

L'ex amministratore delegato di Microsoft, Bill Gates, ha risposto alla domanda che tutti si stanno facendo da mesi: quando finirà la pandemia di Coronavirus? Il filantropo ha fornito delle stime ed ha affermato che, nei paesi sviluppati, l'emergenza sanitaria terminerà entro la fine del 2021.

Parlando con la rivista Wired, Gates ha definito "impressionante l'innovazione diagnostica, sui vaccini e sui farmaci", e proprio questo lo fa ben sperare per il futuro. "Questo mi fa sentire come se, per il mondo sviluppato, dovremmo essere in grado di porre fine a questa emergenza entro la fine del 2021, mentre tutto il mondo sarà fuori dalla pandemia entro la fine del 2022".

Bill Gates sta finanziando, attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation, il vaccino di Oxford che, secondo quanto affermato dal ministro Speranza, dovrebbe arrivare entro fine anno in Italia, mentre i test all'Istituto Spallanzani di Roma a quanto pare partiranno già a fine agosto.

Nell'intervista Gates ha anche duramente attaccato il sistema di test degli Stati Uniti ed ha espresso le proprie frustrazioni per il modo in cui il presidente Donald Trump ha gestito la pandemia. Anche in passato l'imprenditore aveva usato parole dure nei confronti degli USA per il modo in cui ha affrontato l'emergenza.