Bill Gates contro lo smantellamento delle grandi aziende tech

Troppo grandi per essere compatibili con la democrazie e la libera concorrenza, è questa la tesi sulle grandi aziende tech che si sente ripetere molto spesso ultimamente. Amazon, Google e Facebook andrebbero divise in aziende più piccole con proprietari diversi. Bill Gates non ci sta, e ha spiegato perché non è una buona idea.

Durante una intervista con Bloomberg, Bill Gates ha sostenuto che dividere le aziende limiterebbe il controllo sulle loro azioni. "Se le dividi ti ritrovi con due aziende, e non più una, che si comportano male". Il punto del fondatore di Microsoft è chiaro: se c'è un certo comportamento, una certa pratica di cui ti vuoi disfare, si fa molto prima a dirlo e legiferare per impedirlo. Se si salta questo passaggio, un'azienda può essere anche smantellata in otto parti, ma avrai otto parti che si comporteranno allo stesso modo. "È passato davvero moltissimo tempo dal'ultima volta in cui un'azienda è stata divisa, almeno che io mi ricordi", ha poi aggiunto Bill Gates.

Gates si è dimostrato in qualche modo permissivo, sostenendo anche che in certe condizioni precise e circoscritte potrebbe funzionare. "Ma è una risposta valida per pochissimi problemi".

Ha anche parlato della tassazione delle grandi imprese. Oggi pagano poche tasse, ma lo fanno in modo assolutamente legale. Bill Gates ha detto di credere che la politica dovrebbe cambiare le regole se è interessata ad eliminare gli incentivi che portano le aziende a pagare poche tasse.