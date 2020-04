Bill Gates spiega come supereremo la pandemia di Coronavirus e come sarà la fase 2

Bill Gates, con la sua Gates Foundation, è in prima linea per la ricerca di un vaccino contro il Coronavirus. Il fondatore di Microsoft sta finanziando vari progetti, ma nel corso di un'intervista rilasciata per il The Late Show con Stephen Colbert, ha spiegato che questo non è l'unico modo per sconfiggere il virus.

Alla domanda di Colbert su come l'umanità potrebbe superare la pandemia, Gates ha risposto che le opzioni sono due.

La prima è "la creazione di una terapia miracolosa in grado di garantire un tasso di guarigione superiore al 95%", il che secondo l'ex CEO di Microsoft al momento è abbastanza improbabile ed infatti ha affermato senza mezzi termini che "non possiamo farci molto affidamento".

La seconda opzione è ovviamente il vaccino, che però "deve essere abbastanza efficace da essere distribuito all'intera popolazione mondiale". A riguardo Gates ha spiegato che delle risposte sulla questione arriveranno entro l'estate, quando saranno tangibili i primi risultati delle sperimentazioni in corso sugli umani, "solo allora potremo capire se la risposta anticorpale è forte. Qualora la risposta dovesse essere affermativa, potremmo continuare con altri test e quindi avviare la produzione su larga scala".

Nella giornata di ieri Gates ha pubblicato un saggio sul blog GatesNote in cui parla proprio dell'epidemia e di come hanno reagito gli Stati Uniti, ma si è anche soffermato sulla componente vaccinale come risposta al Coronavirus. Secondo Gates, quando saranno disponibili i primi risultati bisognerà scegliere uno o due canditati promettenti e concentrare tutte le risorse su di essi per lo sviluppo, in modo tale che l'intero mondo possa vaccinarsi.

La produzione però dovrà coinvolgere più aziende in quanto per un vaccino monodose saranno necessarie 7 miliardi di unità.

Secondo Gates la vaccinazione su larga scala potrebbe iniziare già entro 18 mesi, ma tale periodo è variabile e può andare da nove mesi a due anni.

Un lasso piuttosto lungo, che però non richiederà altri lockdown: "la maggior parte dei paesi sviluppati entrerà nella fase 2 dell'epidemia nei prossimi due mesi. Si tratterà di una fase semi-normale, in cui le persone potranno uscire, ma non spesso e senza frequentare luoghi affollati. Possiamo immaginare ristoranti con restrizioni ed aerei con i sedili centrali vuoti. Le scuole saranno aperte, ma non si potranno riempire stadi con 70.000 persone. Le persone persone torneranno a lavorare e spendere, ma non come facevano prima dell'epidemia".