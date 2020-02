Bill Gates ha spiegato come funzionano i vaccini in un video su YouTube

Il canale YouTube ufficiale di Bill Gates conta 1,86 milioni di iscritti, e spesso l'ha utilizzato per parlare di vari temi di cultura generale, informatica ma anche legati alla sua attività filantropica. Qualche giorno fa, il fondatore di Microsoft ha pubblicato un filmato in cui discute dei vaccini.

Come vi mostriamo nel video disponibile in apertura, in poco più di un minuto e mezzo l'ex CEO del colosso di Redmond spiega in parole semplici, comprensibili anche da coloro che non hanno molta familiarità con i termini medici, come funzionano i vaccini e perchè sono importanti.

Gates ribadisce anche una frase che aveva espresso anche in passato, ovvero che "i vaccini sono un miracolo" in quanto hanno consentito di salvare milioni di persone.

"Quando un virus entra nel nostro corpo, il sistema immunitario lo riconosce e crea degli anticorpi per proteggerci ed attaccarlo" spiega all'inizio il filantropo, che poi si sofferma anche sull'impatto avuto dai vaccini sulla mortalità infantile dal 1990 al 2020, con tanto di grafico. "E' un miracolo" afferma Gates, che sottolinea la necessità di creare nuovi vaccini ed aumentare gli investimenti per svilupparne altri.

Nella descrizione viene anche linkata la lettera annuale della sua fondazione, firmata anche dalla moglie Melinda. E' chiaro che i pensieri non possono che andare al vaccino per il Coronavirus, che secondo quanto affermato dall'OMS non arriverà prima di 18 mesi.