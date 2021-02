Bill Gates stasera a Che Tempo Che Fa: come seguire l'intervista

Altro grande ospite per Fabio Fazio ed il suo Che Tempo Che Fa. Dopo l'intervista a Barack Obama di qualche settimana fa, stasera sarà la volta dell'ex amministratore delegato e fondatore di Microsoft, Bill Gates, che sarà intervistato in videoconferenza dal giornalista italiano.

L'intervista probabilmente andrà in onda in prima serata, intorno alle 21, come fatto con il Presidente degli Stati Uniti. Dalla produzione però almeno al momento non hanno diffuso alcun timing e tabella di marcia.

Che Tempo Che Fa, comunque, prende il via alle ore 20 su Rai 3, ma per coloro che non riescono ad agganciare la rete della TV pubblica, è disponibile anche la piattaforma RaiPlay che permette non solo di accedere a tutte le dirette tramite l'app, ma anche di recuperare l'intera programmazione in formato on demand. Il nostro consiglio è di effettuare già da ora la registrazione per evitare problemi di sorta con il live streaming, mentre se avete intenzione di recuperare la puntata in formato on demand, potete farlo anche già da domani cercando nell'apposito campo il programma e selezionando l'episodio di stasera.

Sono abbastanza certi i temi di cui si discuterà durante l'intervista: è sicuro che si parli della pandemia, un argomento che Gates ha più volte toccato nelle sue conferenze e che l'ha fatto finire al centro di una serie di teorie del complotto strampalate su vaccini e sul virus. Gates però al 100% presenterà il suo nuovo libro sul cambiamento climatico che da qualche giorno è disponibile anche nelle librerie italiane.