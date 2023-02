Bill Gates, stoccata a Musk e Bezos? 'Meglio finanziare i vaccini che i viaggi su Marte'

Il co-fondatore di Microsoft e filantropo Bill Gates non è molto convinto degli investimenti che stanno mettendo in campo molti dei suoi colleghi per i viaggi su Marte.

In un’intervista alla BBC, Mr.Microsoft ha lanciato quella che viene vista da molti una stoccata ad Elon Musk e Jeff Bezos, che come noto stanno investendo molto sui viaggi spaziali. “In realtà è piuttosto costoso andare su Marte. Puoi comprare vaccini contro il morbillo e salvare vite, il che è una motivazione in più per non andare su Marte” ha affermato Gates, che con la Bill & Melinda Gates Foundation creata insieme all’ex moglie ha investito miliardi di dollari in ricerca, sviluppo e consegna di vaccini nei paesi più poveri del mondo. In realtà, Elon Musk ha affermato che tutti potranno permettersi di andare su Marte.

Interpellato su Musk, Gates ha affermato che “un giorno sarà un grande filantropo” ed ha riconosciuto che le sue aziende come Tesla “stanno avendo un impatto positivo anche senza essere una forma di filantropia. Ma alla fine, non credo che vorrà spendere tutti quei soldi per se stesso. Musk diventerà un filantropo usando la sua ingegnosità”.

Poco prima di dimettersi da CEO di Amazon, Jeff Bezos ha fornito le sue previsioni sul futuro dell’umanità, affermando che un domani gli umani vivranno in enormi colonie nello spazio e non su altri pianeti.