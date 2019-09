Bill Gates ha svelato il suo segreto per continuare ad accumulare ricchezza

Il fondatore di Microsoft Bill Gates, nel 2019 ha donato in beneficienza oltre 35 miliardi di Dollari, ma nonostante ciò il suo patrimonio netto è aumentato di 16 miliardi di Dollari. A rivelarlo un nuovo rapporto di Bloomberg, secondo cui la ricchezza totale del papà di Windows si aggirerebbe a 106 miliardi di Dollari.

Grazie a questo dato, Gates è secondo solo al CEO di Amazon, Jeff Bezos, che resta l'uomo più ricco al mondo.

Parlando con Bloomberg nella giornata di ieri, l'ex amministratore delegato di Microsoft ha osservato che la sua ricchezza è in aumento in quanto per gli investimenti non sta adottando una posizione difensiva, e gran parte del suo portafoglio non è caratterizzato da denaro contante. "Il 60% del mio portafoglio è composto da investimenti in azioni", ha osservato Gates, secondo cui la percentuale sarebbe quasi doppia rispetto alla media delle famiglie italiane.

Sul lavoro filantropico, Gates osserva che il suo impegno in beneficenza viene svolto principalmente attraverso la Bill e Melinda Foundation, in cui ha investito una quantità di denaro importante per combattere le disuguaglianze in campo medico e dell'istruzione a livello mondiale, ma anche la crisi climatica e la fame nel mondo. L'organizzazione lavora anche a livello nazionale per garantire a tutti gli studenti il diploma di scuola superiore.