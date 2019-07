Bill Gates è l'uomo più ammirato al mondo. Elon Musk supera Papa Francesco

Le numerose donazioni e l'impegno nel campo filantropico hanno consentito all'ex amministratore delegato e papà di Microsoft, Bill Gates, di diventare l'uomo più ammirato al mondo nella classifica del 2019 stilata da YouGov. Il miliardario americano condivide il primo posto con l'ex First Lady Michelle Obama, che svetta tra le donne.

Per Gates, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 9,6, si tratta di un importante riconoscimento sul piano personale, dal momento che ha superato anche il due volte Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e Jackie Chan. Al quarto posto è presente il presidente cinese Xi Jinping, mentre il papà di Alibaba, Jack Ma, è al quinto posto.

Sostanzialmente nella top five non si registrano grossi cambiamenti rispetto allo scorso anno, mentre al sesto posto Nerendra Modi guadagna due posizioni e scavalca Cristiano Ronaldo.

Per quanto riguarda il settore della tecnologia, al tredicesimo posto segnaliamo Elon Musk, il CEO di Tesla e SpaceX che proprio oggi ha sottolineato che intende mandare gli umani sulla Luna nel 2023 con la navicella Starship. Musk ha superato non solo Donald Trump, in quattordicesima posizione, ma anche Papa Francesco.

Dal fronte delle donne, come dicevamo poco sopra al primo posto è presente Michelle Obama, seguita da Oprah Winfrey ed Angelina Jolie, mentre reta in quarta posizione la Regina Elisabetta. Perde tre posizioni Hillary Clinton.

Interessante notare come nella classifica non sia presente Jeff Bezos, che ha consolidato il suo primato come uomo più ricco al mondo.