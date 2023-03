Bill Gates sull'IA: 'cambierà il mondo in tutti gli aspetti, ridurrà le disuguaglianze'

“L’era dell’IA è iniziata”. Si intitola così il nuovo (lungo) post pubblicato da Bill Gates sul suo blog ufficiale, che parla a 360 gradi dell’impatto che avrà l’intelligenza artificiale sulla collettività.

L’ex CEO di Microsoft afferma che l’intelligenza artificiale su cui si basano strumenti con ChatGPT potrebbe essere rivoluzionaria come lo è stata l’interfaccia grafica nel 1980, da cui sono nati i sistemi operativi Windows e Mac ora utilizzati da milioni di persone a livello mondiale.

Secondo Gates, l’IA è destinata a portare dei massicci cambiamenti in tutti i settori. Il filantropo osserva che “lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è fondamentale quanto la creazione del microprocessore, del personal computer, di Internet e del telefono cellulare” e “cambierà il modo in cui le persone lavorano, imparano, viaggiano, ricevono assistenza sanitaria e comunicano tra loro”. Proprio in merito all’assistenza sanitaria, ieri una società controllata da Microsoft ha annunciato l’approdo di OpenAI in corsia.

Gates si sofferma proprio sull’assistenza sanitaria, ed afferma che l’IA potrebbe contribuire a migliorare la vita nei pesi economicamente meno sviluppati e “ridurre alcune delle peggiori disuguaglianze del mondo”. Ad esempio sostiene che i sistemi d’IA accelereranno la ricerca media e creeranno strumenti in grado di curare malattie come l’AIDS, la tubercolosi e la malaria, ma potrebbero anche essere utilizzati per le diagnosi primarie di pazienti che richiedono consulenze mediche.

Ovviamente, inizialmente le IA potrebbero diagnosticare erroneamente le malattie, ma “anche gli umani commettono errori. E non avere accesso alle cure mediche è un problema”.

Secondo il miliardario, presto l’IA sarà integrata nei sistemi sanitari di tutto il mondo, mentre in ambito lavorativo (OpenAI ha cercato di stimare l’impatto di ChatGPT sul mondo del lavoro) farà da "agente personale" per redigere mail, monitorare il calendario e prendere appunti, e consentirà agli umani di ricoprire ruoli in cui il software non può essere d'aiuto.