Bill e Melinda Gates: altri 250 milioni di Dollari per la lotta al Coronavirus

La Bill & Melinda Gates Foundation ha annunciato un ulteriore impegno da 250 milioni di Dollari per rafforzare gli sforzi nella lotta globale alla pandemia di Coronavirus. Complessivamente, l'associazione filantropica dell'ex CEO di Microsoft ha investito 1,75 miliardi di Dollari per fornire una riposta rapida al Covid-19.

Interpellata dalla stampa, Melinda Gates ha affermato che "è incredibile essere qui a dicembre e sapere che molto presto la FDA approverà il primo vaccino, che è già stato distribuito nel Regno Unito. Non credo che nessuno di noi avrebbe potuto prevedere che saremmo arrivati a questo punto il 30 Marzo".

Il nuovo investimento si concentrerà su varie aree: la ricerca e sviluppo di nuovi test e le cure ed i vaccini per il Covid-19. A ciò si aggiunge un altro campo: la distribuzione e somministrazione sicura di tali innovazioni, in modo equo e più economico possibile e su larga scala.

La Bill e Melinda Gates Foundation però si è anche soffermata su un altro punto di cui si è a lungo discusso negli ultimi tempi: bisogna garantire che i paesi a reddito basso e medio abbiano accesso a tecnologia all'avanguardia, proprio come avviene nelle nazioni più ricche.

Bill Gates ha anche parlato della sfiducia nei vaccini alimentata dalle teorie del complotto: "è scoraggiante vedere tale disinformazione, perchè crea paura sui vaccini. Uno dei motivi è che più persone sono a casa, sono ansiosi a causa del Covid, ma dovremmo mettere in campo delle regole sulle piattaforme di social media in modo che la disinformazione non si diffonda così facilmente, in quanto provoca più morti".

Ad inizio pandemia Gates aveva spiegato come funzionano i vaccini, ma si era anche detto pronto a finanziare di tasca sua il vaccino di Oxford.