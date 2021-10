Bill Nelson, capo della NASA, parla degli UFO: 'ci sono altri pianeti lì fuori'

Bill Nelson, ex astronauta e senatore della Florida, è il nuovo amministratore della NASA da maggio di quest'anno. Recentemente hanno sicuramente fatto discutere le sue dichiarazioni sugli avvistamento UFO durante un'intervista in live streaming con l'Università della Virginia.

L'amministratore della NASA, infatti, ha afferma che dal 2004 ci sono stati più di 300 avvistamenti riconosciuti di oggetti volanti non identificati e le loro origini rimangono pressoché sconosciute (così com'è ha anche affermato il rapporto sugli UFO rilasciato recentemente).

"Ho parlato con quei piloti [che hanno segnalato i vari avvistamenti] e sanno di aver visto qualcosa. I loro radar l'hanno individuato, ma non sanno cosa possa essere. Lo stesso noi", ha dichiarato Nelson durante la sua chiacchierata con il professor Larry Sabato, direttore del Center for Politics dell'Università della Virginia.

Nelson si augura che non sia un avversario sulla Terra ad avere questa tecnologia: "'Chi c'è là fuori?' 'Chi siamo noi?' 'Come siamo arrivati ​​qui?' 'Come ci siamo sviluppati?' 'Come ci siamo civilizzati?'. Sono le stesse condizioni che esistono là fuori in un universo che ha miliardi di altri soli e miliardi di altre galassie? È qualcosa di così grande che non riesco a concepirlo". Recentemente, infatti, la NASA ha dichiarato che prenderà sul serio gli avvistamento UFO.

"Ci sono altri pianeti simili alla Terra là fuori? Penso proprio di sì perché l'Universo è così grande", ha dichiarato infine l'amministratore dell'agenzia spaziale internazionale. Cosa ne pensate? Vi trovate d'accordo con le parole di Nelson?