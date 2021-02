Bill Nye implora il presidente Biden di proteggere la Terra dagli asteroidi

Ci sono tantissimi asteroidi che potrebbero colpire la Terra, fortunatamente la NASA e le altre agenzie spaziali osservano per bene queste rocce cosmiche, così da tenerle d'occhio in caso di qualche avvicinamento pericoloso. I nostri mezzi per difenderci, però, non sono sicuramente altrettanto ottimizzati.

A questo proposito Bill Nye, famoso divulgatore scientifico (potrete trovare i suoi spettacoli anche su Netflix) e CEO della Planetary Society, ha rilasciato oggi una lettera aperta indirizzata al presidente Joe Biden in cui lui e la sua società invitano la Casa Bianca ad approfondire i loro impegni nei confronti dei programmi scientifici della NASA.

In un video su Youtube, che potrete osservare qui sopra, Nye ha delineato cinque raccomandazioni della Planetary Society, che includono l'adozione di "misure attive per proteggere il pianeta da pericolosi asteroidi e comete". In poche parole, viene chiesto un aumento di 50 milioni nel budget annuale del Programma di difesa planetaria della NASA al fine di "supportare meglio il rilevamento, il monitoraggio e la caratterizzazione delle minacce".

Senza alcun dubbio Biden, dal canto suo, ha intenzione di supportare i programmi spaziali della NASA (così come indica anche il suo soprammobile). "Certamente, sosteniamo questo sforzo e impegno", ha dichiarato il segretario stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, durante una conferenza stampa la scorsa settimana.