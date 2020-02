Billie Eilish e l'odio sul Web: 'I commenti aggressivi mi stavano rovinando la vita'

Billie Eilish è una cantautrice popolare in tutto il mondo. Basti semplicemente pensare al fatto che il suo brano "bad guy" conta oltre 777 milioni di visualizzazioni su YouTube al momento in cui scriviamo, giusto per citare una delle sue canzoni più famose.

Ebbene, la cantautrice statunitense ha recentemente rilasciato un'intervista a BBC Breakfast, in cui ha dichiarato: "Ho smesso totalmente di leggere i commenti da qualche giorno. Mi stavano rovinando la vita". Insomma, ancora una volta un personaggio famoso viene preso di mira dagli hater del Web, persone che nella loro vita non hanno probabilmente nulla di meglio da fare che prendersela per futili motivi, come la musica, con chi sta facendo qualcosa di produttivo. Succede fin troppo spesso a chiunque abbia un minimo di visibilità online.

Vi ricordiamo che Billie Eilish è nata il 18 dicembre 2001, quindi ha 18 anni. La ragazza aveva già affermato in passato che non è semplice gestire una fama a livello globale, soprattutto quando si è giovani. In ogni caso, non si tratta di certo del primo caso di star prese di mira dagli hater. Ad esempio, anche Ariana Grande aveva avuto problemi di questo tipo. Per restare sull'argomento, vi consigliamo inoltre di dare un'occhiata alla notizia dedicata a come una psicologa spiega i commenti online.