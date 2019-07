Bimbo scomparso 18 anni fa ritrovato grazie ad un'app simile a FaceApp

Mentre FaceApp continua ad essere al centro delle polemiche, dalla Cina arriva una notizia che ha come protagonista un'applicazione simile e che ha consentito di ritrovare un bambino scomparso 18 anni fa.

Yu Weifeng, questo il nome dell'allora bimbo di tre anni, era scomparso nel nulla e solo di recente ha potuto incontrare i suoi genitori biologici grazie ad un sistema d'intelligenza artificiale simile a FaceApp che, in maniera più efficace e sofisticata, è in grado di invecchiare le persone.

Weifeng fu rapito nel lontano 2001 mentre stava giocando nel cantiere in cui lavorava il padre. Negli ultimi diciotto anni, pur convivendo con il dolore per la scomparsa del pargolo, i genitori non hanno mollato e si sono affidati a tutti i mezzi per rintracciarlo. A discapito di quanto ipotizzato, Yu non è stato ammazzato dai rapitori ma abbandonato e poi adottato da una coppia che non riusciva ad avere figli.

Negli ultimi tempi la Polizia ha avuto la brillante idea di sfruttare un'applicazione come FaceApp, ma sviluppata dalla cinese Tencent che consente di invecchiare le fotografie. In questo modo, partendo da un'immagine del neonato, si è riusciti ad ottenere una panoramica su come sarebbe potuto essere a 21 anni. Successivamente, incrociando la fotografia con la banca dati, i poliziotti sono riusciti a rintracciare Yu Weifeng, che attualmente studia nella città di Guangzhou, dove vive con la famiglia adottiva. A confermare che si tratta proprio del bambino scomparso quasi vent'anni fa sono arrivati anche i risultati del test del DNA.

Il caso è finito anche sui tabloid inglesi, e Scotland Yard non esclude di utilizzare tecnologie simili per ritrovare Maddle McCann, la bambina di tre anni scomparsa nel 2007 in Portogallo.