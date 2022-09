Binance, 120 milioni di dollari in Bitcoin volano via dalla piattaforma

Mentre si attende il Merge di ETH anche per il prezzo di BTC, poiché è inevitabile che un evento di tale portata non influenzi anche il resto del mercato, torniamo a parlare della principale criptovaluta per una transazione che ha destato parecchio stupore in rete.

Un movimento importante per la sua dimensione, ma anche in un'ottica differente, poiché consente anche di vedere come le whale si stanno organizzando in questo "inverno" del mercato. Ma veniamo a noi.

Nelle scorse ore, infatti, una balena di Bitcoin ha trasferito la bellezza di 6.003,59 BTC al di fuori dalla piattaforma di Binance: una cifra, che col valore attuale di circa 19.756 dollari per token (fonte: CoinMarketCap), equivale a circa 118.000 dollari.

Purtroppo non è possibile stabilire chi sia stato a spostare una simile cifra al di fuori dell'Exchange decentralizzato, ma è probabile che non sia stato per ragioni di liquidazione, bensì per trasferirla in un wallet più sicuro al di fuori della piattaforma in un'ottica di conservazione a medio/lungo termine e quindi in chiave cautamente ottimistica, come suggeriscono i ragazzi di Finbold.

Tuttavia, si tratta soltanto di ipotesi e speculazioni e vanno considerate in quanto tali. Nel frattempo, ricordiamo che, oltre a Ethereum, anche Cardano ha annunciato la data di Vasil, l'upgrade che porterà una maggiore scalabilità e a prestazioni di gran lunga superiori.