Binance, addio a diverse coppie trading: coinvolti anche ALICE e MANA

Mentre si attende il grande cambiamento in casa Ethereum, con Binance che ha annunciato misure per il Merge, continua anche l'attività ordinaria da parte di uno degli exchange di criptovalute più utilizzati nel globo.

Tra le misure che verranno applicate nei prossimi giorni troviamo anche l'eliminazione di alcune coppie di scambio dalla sezione di trading spot. In particolare, a partire dal 16 settembre 2022 alle 5 di mattina (ora italiana), verranno rimosse dalla piattaforma queste coppie di trading:

ALICE/BIDR

AVAX/BIDR

DATA/ETH

GHST/ETH

MANA/BIDR

RARE/BNB

VOXEL/ETH

Naturalmente, al netto della rimozione delle suddette coppie dalla sezione trading, occorre ricordare che la piattaforma continuerà a consentire lo scambio di questi asset tramite pair differenti presenti su Binance, quindi non dovrebbero esserci problemi per gli possiede token di questa selezione.

Allo stesso tempo, Binance si riserva il diritto di confermare, modificare o annullare nella sua interessa questa comunicazione in qualunque momento, come spiegato dall'azienda nel comunicato ufficiale.

Sempre in tema scambi, ricordiamo che da qualche giorno Binance ha anche azzerato le commissioni su Ethereum anche per il trading spot, una mossa pensata per promuovere ETH in un mese fondamentale per la sua storia, in quanto proprio in questi giorni dovrebbe essere ultimato il Merge che comporterà lo storico passaggio della blockchain dall'algoritmo PoW a un metodo di consenso di tipo Proof of Stake.