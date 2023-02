Binance si affida agli utenti: arriva nuova funzionalità di feedback per l'Exchange

In seguito al lancio della collezione NFT di Cristiano Ronaldo, l’Exchange crypto Binance pensa alla sua community lanciando una feature inedita per raccogliere il feedback degli utenti e aggiornare la piattaforma a seconda delle opinioni raccolte, in maniera dinamica e duratura.

Questo strumento di feedback inedito introduce sul sito un’area apposita nella quale i consumatori potranno commentare il funzionamento del servizio. Dopodiché, lo staff procederà eventualmente con l’introduzione di aggiustamenti o con l’aggiunta di altre feature da rilasciare a tempo debito, secondo una roadmap stabilita con la community.

Il team di Binance ha chiarito che l'idea centrale alla base del lancio di questo nuovo strumento è creare un modo più diretto per interagire con gli utenti. Entro fine anno la sezione in questione verrà aggiornata al fine di migliorarla ulteriormente: “Adoriamo ricevere feedback dalla community, sia che provenga direttamente dal cliente o dalla revisione dei commenti dai canali e dai messaggi social: Binance ha sempre integrato il feedback nel processo di sviluppo del prodotto. In media, riceviamo circa 1000 feedback ogni mese: ora abbiamo uno spazio dedicato in cui la community può dare suggerimenti e lasciare un impatto duraturo sui futuri sviluppi dei prodotti Binance”, ha dichiarato Mayur Kamat, Head of Product di Binance.

Mentre sta avvenendo il lancio della feature, a quanto pare la piattaforma sta assistendo a un boom di prelievi dopo la crisi di FTX.