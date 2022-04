Binance alza la voce: 'false le accuse di cooperazione con l'FSB'

Dopo l'annuncio di un blocco soft di Binance in Russia, che avrà conseguenze sui profili che detengono patrimoni superiori ai 10mila euro sulla piattaforma, torniamo a parlare dell'exchange del momento per via di alcune polemiche che l'azienda ha deciso di smorzare una volta per tutte.

Stiamo parlando di quanto riportato da Reuters, che suggeriva un possibile accostamento tra il responsabile di Binance per la Russia e l'FSB, ovvero una collaborazione che avrebbe portato Binance a condividere dati sensibili su personalità tra cui anche lo stesso Navalny.

La netta smentita dell'exchange arriva con una nota ufficiale pubblicata sul blog, in cui è possibile leggere che "le insinuazioni secondo cui Binance avrebbe condiviso dati degli utenti, inclusi quelli di Alexei Navalny, con le agenzie russe controllate dall'FSB e con gli enti regolatori russi sono categoricamente false. Prima del conflitto, il coinvolgimento di Binance in Russia non era molto diverso da quello di qualsiasi altra organizzazione internazionale - dalle banche ai fast food".

"Come qualsiasi altra azienda di blockchain con utenti in Russia", prosegue il comunicato, "prima della guerra in Ucraina, Binance stava cercando di coinvolgere la Russia nello sviluppo di una rete di regolamentazione delle criptovalute efficiente - uno sforzo che stiamo continuando a fare in tutti i mercati in cui operiamo. Con l'inizio delle ostilità, abbiamo smesso di operare in Russia. Al contrario, abbiamo implementato le sanzioni richieste. A oggi, per quel che sappiamo, Binance è l'unico exchange crypto al mondo ad aver messo in atto il più recente pacchetto di sanzioni imposto dall'Unione Europea nei confronti degli utenti russi".

Ricordiamo che l'approccio definito "soft" dell'exchange nei confronti degli utenti russi affonda le sue radici in una serie di motivazioni piuttosto ampie, non ultime le preoccupazioni di Binance e Coinbase nel coinvolgere milioni di innocenti.