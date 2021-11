Binance annuncia la coppia Shiba Dogecoin: la guerra delle memecoin ha inizio

Dopo il clamoroso rally che ha portato Shiba Inu a superare Dogecoin, Binance annuncia una novità che ha davvero dell'incredibile: da oggi si potrà scambiare direttamente attraverso la coppia Shiba/Doge.

Le due monete, ormai in piena "guerra delle memecoin", potranno essere dunque scambiate direttamente l'una in funzione del valore dell'altra, alimentando ancora di più quello che sembra essere ancora pieno bull market.

Ecco il comunicato ufficiale apparso sul blog di Binance:

"Binance aprirà il trading per la coppia SHIB/DOGE alle 08:00 AM (UTC) del 02-11-2021.



Avvertenza sui rischi: il trading di criptovalute è soggetto a un elevato rischio di mercato. Per favore, fai i tuoi scambi con cautela. Ti informiamo che Binance non è responsabile per le tue perdite di trading.



Grazie per il vostro sostegno!



Binance Team

2021-11-01".

La coppia di trading SHIB/DOGE verrà inserita all'interno della piattaforma a partire dalle 9, ora italiana, del 2 novembre 2021. Nel frattempo, ricordiamo che di recente Elon Musk ha twittato su Doge per pagare la retta universitaria, facendo guadagnare alla moneta ben 3 miliardi di capitalizzazione.

Seguendo quanto specificato anche da Binance nel comunicato ufficiale, ci teniamo a ricordare ai nostri lettori che su queste colonne non troverete mai consigli di natura finanziaria o inviti a effettuare determinati investimenti. Ci limitiamo a fornire contenuti di natura esclusivamente informativa, divulgativa o di intrattenimento.