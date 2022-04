Binance, arriva il 'blocco soft' in Russia: stop a depositi e scambi per alcuni account

A poche settimane dal rifiuto di Binance e Coinbase di chiudere le attività in Russia, Binance ha predisposto una sorta di blocco soft per gli account russi che detengono le criptovalute. L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi, ma ad essere interessati non saranno tutti gli utenti.

Binance infatti ha sottolineato che ha posto dei limiti su alcuni account che detengono criptovalute per importi pari o superiori ai 10mila Euro. A fare fede non è solo l’importo presente sul portafoglio, ma anche la residenza: il blocco soft infatti riguarderà i cittadini russi, le persone residenti in Russia o le persone giuridiche russe.

Per questi, spiega Binance in un post, i profili saranno messi in modalità “solo prelievo”: non saranno consentiti depositi, scambi o operazioni di alcun tipo. Gli utenti coinvolti, inoltre, dovranno anche completare un modulo di verifica perprovare l’indirizzo.

La scelta arriva in risposta all’aggressione della Russia in Ucraina, e per conformarsi alle sanzioni messe in campo dall’Occidente.

Binance, che rappresenta il principale exchange di criptovalute al mondo, inizialmente si era rifiutato di imporre un blocco totale ai propri servizi in Russia in quanto, come spiegato dal CEO, avrebbe interessato “unilateralmente milioni di cittadini innocenti”.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Russia sarebbe pronta a legalizzare le criptovalute come metodo di pagamento.