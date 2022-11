Binance, arriva la prima collezione di NFT di Cristiano Ronaldo

Già lo scorso giugno avevamo anticipato l’arrivo degli NFT di CR7 su Binance, ma oggi è ufficiale: la prima collezione NFT di Cristiano Ronaldo sarà disponibile da oggi come parte di una partnership pluriennale esclusiva con Binance, il principale ecosistema blockchain e fornitore di infrastrutture di criptovaluta al mondo.

Il lancio è supportato da una campagna di marketing globale con protagonista Ronaldo, con l'obiettivo di offrire ai suoi fan un'introduzione a Web3 attraverso il mondo degli NFT. La collezione inaugurale di Cristiano Ronaldo NFT uscirà oggi, 18 novembre 2022, e conterrà sette statue animate con quattro livelli di rarità: Super Super Rare (SSR), Super Rare (SR), Rare (R) e Normal (N). Ogni statua NFT raffigura Ronaldo in un momento iconico della sua vita, dai calci in bicicletta che hanno definito la sua carriera alla sua infanzia in Portogallo.

"Crediamo che il metaverso e la blockchain siano il futuro di Internet", ha affermato He Yi, co-fondatore e chief marketing officer di Binance. "Siamo onorati di collaborare con Cristiano per aiutare più persone a comprendere la blockchain e mostrare come stiamo costruendo un'infrastruttura Web3 per l'industria dello sport e dell'intrattenimento".

"Per me era importante creare qualcosa di memorabile e unico per i miei fan, perché sono una parte così importante del mio successo", ha detto Cristiano Ronaldo. "Con Binance, sono stato in grado di realizzare qualcosa che non solo cattura la passione del gioco, ma premia i fan per tutti gli anni di supporto."

I 45 NFT CR7 di valore più alto (5 SSR e 40 SR) saranno messi all'asta sul mercato NFT di Binance. L'asta rimarrà aperta per 24 ore, con gli NFT assegnati al miglior offerente. I prezzi di offerta partiranno da 10.000 BUSD per SSR e 1.700 BUSD per SR. I restanti 6.600 NFT (600 R e 6.000 N) saranno offerti su Binance a partire da 77 BUSD per la rarità Normale.

Ogni livello di rarità verrà fornito con il proprio set di vantaggi esclusivi, che vanno da un messaggio personale firmato da Cristiano Ronaldo all’accesso gratuito a mystery box in edizione limitata, disponibili per i primi 1,5 milioni di nuovi utenti di Binance che si iscrivono con l'ID referral RONALDO.