Binance a caccia dei truffatori dietro la cripto SQUID: avviata indagine ufficiale

Lo scam milionario a tema Squid Game che ha colpito tantissimi utenti per diversi milioni di Dollari ora è oggetto di indagine per Binance, uno dei principali exchange di criptovalute su scala globale. Nella giornata odierna, lo stesso CEO ha annunciato la creazione di un team di investigatori per dare la caccia ai truffatori.

Ripercorriamo brevemente la storia del token SQUID: nel corso dell’ultima settimana, tale valuta creata cavalcando il successo della serie TV coreana Squid Game è passata rapidamente da 0,01 Dollari a quasi 3.000 Dollari. La crescita rapida aveva convinto diversi giovani e inesperti investitori a spendere fior di quattrini alla ricerca di fortuna. Tuttavia, come tanti si stavano aspettando, non era altro che una grandissima truffa.

Il team di Binance, in particolare il CEO e co-fondatore Changpeng Zhao – noto anche come CZ -, ha dunque avvertito la comunità che gli indirizzi affiliati verranno inseriti nella blacklist del portale e che i responsabili della sicurezza hanno già avviato un’indagine.

CZ ha quindi affermato quanto segue, avvertendo gli utenti a informarsi a dovere sulle criptovalute prima di procedere con investimenti importanti: “Stiamo entrando in un periodo di picco della speculazione: le persone sono alla ricerca del prossimo schema per arricchirsi rapidamente, o dell'opportunità 100X. La verità è che quei 100X non capitano spesso. E quando lo fanno, di solito arrivano con un sacco di rischi, a volte così tanto che i confini tra investimenti e gioco d'azzardo si confondono”.

Anche nel mondo Android i malintenzionati del caso hanno riempito app a tema Squid Game con malware Joker, uno dei più invasivi noti agli hacker.