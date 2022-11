Binance, CZ convinto: criptovalute cresceranno 'a prescindere dai governi'

Mentre in Italia arriva finalmente l'inquadramento fiscale crypto in legge bilancio 2023 che definisce le operazioni blockchain come "cripto-attività", il CEO di Binance ha voluto esprimere la sua opinione su questa nuova spinta alla regolamentazione.

In effetti, la sua azienda è stata sempre tra le più attive in tal senso, riscuotendo l'approvazione di governi di tutto il mondo; tuttavia, la strada per un completo riconoscimento dello spazio crypto nel tessuto economico internazionale è ancora lunga e tortuosa.

Per questo, durante l'ultimo evento Binance avvenuto ad Atene, in Grecia, Changpeng Zhao ha voluto esprimere il suo parere, spiegando che "penso che i governi abbiano ormai capito che l'adozione avverrà a prescindere. A questo punto, tanto vale regolamentare l'industria invece di cercare di contrastarla".

Chiaramente, il riferimento implicito è a questa nuova ondata di promozione della regolamentazione da parte della politica internazionale, soprattutto dopo lo scandalo FTX che ha steso un ulteriore velo di sfiducia e timore su questo mondo.

La dichiarazione di bancarotta di FTX, in effetti, è stato un colpo difficile da mandare giù per chi aveva investito i propri risparmi sulla piattaforma di Bankman-Fried, ma si tratta solo dell'ultimo di una lunga serie di eventi che hanno tracciato il 2022 come uno dei più duri per tutto il mercato delle criptovalute.