Binance tra gli equity investor nell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk

In occasione dell’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, Binance ha confermato di essere tra gli equity investor, coinvolti nell’intero processo di acquisizione condotto tra i dirigenti dell’uccellino blu e il magnate di origine sudafricana.

A proposito della trattativa, il fondatore e CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha commentato: “Siamo entusiasti di poter aiutare Elon a realizzare una nuova visione per Twitter. Miriamo a svolgere un ruolo nell'unire social media e Web3 al fine di ampliare l'uso e l'adozione della tecnologia cripto e della blockchain”.

Ad aggiungere altri dettagli sulla visione di Binance in merito al futuro di Twitter e del Web3 è stato poi il Chief Strategy Officer di Binance, Patrick Hillmann: “Le persone hanno sopravvalutato il potenziale dell’attuale bear market di impedire l’adozione diffusa delle criptovalute. Per il Web3, la tecnologia alla base delle criptovalute, non esiste mercato rialzista o ribassista. Il Web3 continuerà a crescere, di pari passo con nuovi casi d’uso pratici che vengono esplorati. In qualità di azienda leader mondiale nel settore delle infrastrutture Web3, non vediamo l'ora di proporre nuove soluzioni per risolvere alcuni dei problemi inerenti all'ecosistema Web2”.

Sempre a proposito dell’Exchange, lo scorso settembre abbiamo seguito la Binance Blockchain Week scoprendo le novità di investitori e aziende per il futuro di Web3 e metaverso.