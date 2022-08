Binance l'ha fatta grossa: azzerate le commissioni per il trading Ethereum!

Nelle ultime settimane si è tanto dibattuto sull'incredibile azzeramento delle commissioni per BTC su Binance. Il noto exchange, però, non ha la benché minima intenzione di fermarsi e ha svelato i suoi piani futuri in vista del tanto atteso "Merge" di Ethereum.

Per l'occasione, infatti, Binance ha annunciato l'azzeramento delle commissioni sul trading di Ethereum, nello specifico nell'acquisto e vendita di ETH per BUSD, a partire dal 26 agosto e fino al 26 settembre 2022.

Come spiega il comunicato ufficiale, l'obiettivo è quello di "abbassare le barriere all’ingresso per tutti, permettendo al maggior numero di utenti possibile di prendere parte a un momento destinato a cambiare la storia di Ethereum e, più in senso ampio, a segnare un’evoluzione importante all’interno dell’intero sistema cripto".

Una mossa che consentirà, oltre ad abbassare la soglia per l'ingresso, di aumentare sicuramente i volumi agevolando le transazioni sulla blockchain di Buterin e soci.

Quello dell'accessibilità, a dire il vero, è un obiettivo che Binance si pone già da tempo e non solo tramite l'azzeramento delle commissioni, bensì anche attraverso l'educazione al trading e alla tecnologia blockchain per la sua utenza, erogando veri e propri corsi gratuiti con premi finali in criptovalute. Per saperne di più sul suo programma per utenti consapevoli, vi suggeriamo di andare a scoprire che cosa è la Binance Academy.