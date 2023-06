Binance, ancora guai negli USA: la SEC vuole portare CZ in tribunale

Nuova indagine americana contro Binance: dopo che il DOJ di Washington ha accusato Binance di non aver rispettato le sanzioni internazionali contro la Russia, oggi è la Securities and Exchange Commission (SEC) ad accusare Binance di aver operato illegalmente negli Stati Uniti, con una causa che vede coinvolto anche il fondatore della piattaforma.

I documenti processuali rilasciati dalla SEC e riportati da The Verge, infatti, spiegano che l'azione legale della Securities and Exchange Commission è rivolta contro Binance e Changpeng Zhao, anche noto come CZ, il fondatore del popolare exchange di criptovalute, ormai tra i nomi più noti dell'intero settore crypto.

Nei documenti possiamo leggere che "gli accusati si sono arricchiti per miliardi di Dollari mentre mettevano gli asset degli investitori significativamente a rischio". Secondo la SEC, Zhao e Binance avrebbero illegalmente convinto gli investitori ad accrescere i propri portafogli azionari e avrebbero avviato una serie di schemi di investimento non registrati in criptovalute. Criticati anche i controlli operati sul trading di Binance.US, definiti "virtualmente inesistenti".

Dal canto suo, Binance ha risposto con un comunicato stampa che spiega che "siamo dispiaciuti del fatto che la SEC abbia deciso di presentare una denuncia nei nostri confronti. Fin dall'inizio, abbiamo cooperato attivamente con le investigazioni della SEC e abbiamo lavorato duramente per rispondere alle loro domande e risolvere le problematiche che hanno posto alla nostra attenzione".

Intanto, comunque, lo statement di Binance non entra nel merito della denuncia della SEC, sintomo che probabilmente l'exchange si sta preparando ad una dura battaglia legale. Tuttavia, l'azienda ha spiegato che "l'agenzia ha deciso di regolamentarci tramite l'utilizzo della forza bruta dell'applicazione della legge e della risoluzione legale delle dispute, piuttosto che con l'approccio ragionato e sfumato che le nostre tecnologie dinamiche e complesse richiedono".