Binance, incredibile: azzerate le commissioni sul trading di BTC

Dopo aver eletto Khaby Lame come Ambassador di Binance, in occasione del suo quinto compleanno l'exchange ha annunciato una novità che farà felici tantissimi utenti in tutto il mondo: inizia il periodo zero-fee per il trading spot di BTC.

Commissioni azzerate per diverse coppie su Binance a partire dall'8 luglio 2022 alle 16, ora italiana. Tra queste:

BTC/AUD

BTC/BIDR

BTC/BRL

BTC/BUSD

BTC/EUR

BTC/GBP

BTC/RUB

BTC/TRY

BTC/TUSD

BTC/UAH

BTC/USDC

BTC/USDP

BTC/USDT

Stando al comunicato ufficiale, al momento non c'è una data di scadenza prevista e tutti gli utenti potranno beneficiare degli scambi a zero commissioni per i suddetti pair dal giorno prestabilito.

Una mossa a sorpresa, quella di CZ, che lascerà a bocca aperta tantissimi utenti e un ulteriore sforzo per l'azienda per mantenere la sua posizione in un mercato sempre più affollato da eccellenti competitor quali Coinbase e Robinhood, con quest'ultimo che tra i primi iniziò a sperimentare i trading zero-fee.

Inoltre, c'è da sperare che questa interessante iniziativa possa non solo durare nel tempo ma anche dettare nuovi standard per l'intero mercato delle criptovalute, portando anche altre realtà ad adottare misure simili a beneficio dell'utente finale.

Nel frattempo, ricordiamo che giusto nelle ultime settimane l'exchange ha dato vita al suo primo evento dal vivo in Italia e noi non abbiamo perso l'occasione per dare un'occhiata più da vicino al Binance Meetup di Milano 2022.