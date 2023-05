Binance indagato dalle autorità americane: 'ha violato le sanzioni contro la Russia'

A fine marzo, la CFTC ha citato in giudizio Binance per dei presunti casi di insider trading tra i dipendenti della compagnia. Oggi, l'exchange fondato da Changpeng Zhao è finito di nuovo sotto indagine negli Stati Uniti d'America per via delle sue politiche relative alle sanzioni americane contro la Russia.

Riporta infatti Bloomberg che il Dipartimento di Giustizia americano starebbe verificando se Binance abbia violato le sanzioni contro Mosca imposte da Washington negli scorsi mesi in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. In particolare, il DOJ starebbe indagando se Binance abbia permesso ai suoi clienti con base in Russia di spostare le proprie criptovalute da un wallet all'altro come strumento per evitare le sanzioni finanziarie americane.

Sempre secondo Bloomberg, già in passato il Dipartimento di Giustizia avrebbe indagato Binance per questioni simili. Nel 2018, per esempio, l'exchange sarebbe stato utilizzato dall'Iran per evadere altre sanzioni promulgate da Washington. Negli ultimi mesi, specie verso l'inizio della guerra in Ucraina, era emerso che la Russia avrebbe potuto legalizzare le criptovalute e integrarle nell'economia nazionale come sistema per evitare di rimanere "tagliata fuori" dalla circolazione internazionale del denaro, ma alla fine queste prospettive non si sono mai concretizzate in mosse politico-economiche incisive e tangibili.

Nel 2022, all'inizio della guerra in Ucraina, il Vicepremier ucraino Mykhailo Federov aveva chiesto agli exchange crypto di bloccare le proprie operazioni in Russia, temendo proprio che i fondi russi (specie quelli appartenenti ai più ricchi oligarchi del Paese) sarebbero rimasti utilizzabili anche al netto delle sanzioni internazionali. All'epoca, però Binance era stato tra gli exchange che non avevano accettato tale richiesta, spiegando che limitare l'accesso ai wallet avrebbe significato "far venire meno i motivi stessi per cui le criptovalute esistono ad oggi".

Dopo l'annuncio dell'indagine da parte del DOJ, un portavoce di Binance ha spiegato a Bloomberg che "nel 2021, Binance ha lanciato un'iniziativa per rinnovare completamente la struttura di governance, portando al suo interno un gruppo di executive di grande esperienza per modificare come l'azienda opera su scala globale. La nostra politica impone una tolleranza zero su doppie registrazioni, identità anonime e fonti poco chiare di reddito". Con queste parole, dunque, la compagnia sembra rispedire al mittente le accuse del Governo americano, senza però entrare nel dettaglio di queste ultime.