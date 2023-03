Binance, in Italia le criptovalute si possono acquistare in contanti

L'arrivo di feature come il sistema di feedback sull'Exchange di Binance è un chiaro segnale di come la piattaforma cerchi di essere sempre attenta e impegnata nel migliorare la user experience dei suoi prodotti per le criptovalute.

Per chi cercava un metodo semplice e veloce per acquistare criptovalute, arriva finalmente un nuovo tool della compagnia, che consentirà di entrare nel mondo crypto direttamente tramite contante o altri metodi di pagamento in oltre 5.000 tabaccherie e chioschi sparsi nel territorio nazionale italiano.

Questo nuovo strumento è stato reso possibile grazie alla partnership siglata da Binance Italy con MrPay, che si occupa proprio di questo genere di servizi. Per parlare della nuova feature è intervenuto Lorenzo Capone, Head of Marketing di Binance per l'Italia, spiegando che "grazie alla partnership con MrPay possiamo fare un passo avanti e avvicinare le criptovalute all'esperienza fisica degli utenti, offrendo una soluzione vantaggiosa per convertire il proprio denaro fiat in cripto e dando al tempo stesso la possibilità di fare un regalo originale con le nostre Binance Gift Card".

Il nuovo strumento, infatti, potrà essere impiegato come voucher personale per caricare il proprio credito sull'exchange oppure regalato come Gift Card a un amico appassionato o che pensa muovere i primi passi nel mercato delle criptovalute. In questo modo sarà tutto più facile e, soprattutto, "tangibile".

Questa mossa arriva in un momento strategicamente cruciale per il nostro Paese in campo crypto, dato che il Governo ha da poco approvato con la Legge di Bilancio 2023 una nuova regolamentazione e tassazione per il mercato delle criptovalute, inserendo oltretutto per la prima volta nel nostro quadro normativo anche una definizione di monete virtuali.

Per saperne di più vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale sul funzionamento della tassazione crypto in Italia.