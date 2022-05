Binance lista di nuovo LUNA il 13 maggio: si può tradare ma attenzione

Dopo il blocco al trading di LUNA su Binance, il noto exchange decentralizzato ha riattivato gli scambi per la criptovaluta che ultimamente è finita nell'occhio del ciclone per via di un attacco che ne ha fatto crollare il valore.

Un durissimo colpo alla criptovaluta e ai suoi investitori, tra cui anche KSI che ha perso 2,8 miliardi di dollari, causato da un attacco alla stablecoin UST che ne ha provocato il depeg dal dollaro.

La stablecoin algoritmica, strettamente collegata a LUNA, ha provocato una rovinosa caduta della altcoin sul mercato, che attualmente si scambia a circa 0,0001 dollari.

L'attuale valore di LUNA, tuttavia, è stato provocato non solo da un dump di mercato, bensì anche da un aumento esponenziale della supply. Per questo motivo, molti esperti sono altamente scettici sull'eventuale recupero anche parziale della crypto, il tutto anche qualora UST dovesse riuscire a tornare in peg con il dollaro.

Nella giornata del 13 maggio 2022, Terra (LUNA) è tornata tradabile su Binance con la coppia LUNA/BUSD, ma ricordiamo che se già il mercato delle criptovalute è considerato ad alto rischio, scommettere oggi su un progetto del genere sarebbe più rischioso che mai.

Nel frattempo, ricordiamo che anche Young Platform ha annunciato il delisting di LUNA e, in effetti, l'exchange italiano è stato tra i primi a prendere questa contromisura per tutelare gli utenti stessi.