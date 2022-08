Binance nomina co-fondatrice Yi He alla guida di Binance Labs

Binance, il principale ecosistema blockchain al mondo e maggiore piattaforma di exchange di criptovalute, dopo la scelta di Khaby Lame come Brand Ambassador annuncia oggi la nomina della co-fondatrice Yi He come responsabile del ramo venture capital (VC) e incubatore di Binance Labs.

Binance Labs è il più grande VC di criptovalute del settore per patrimonio gestito (AUM) con un multiplo sul capitale investito (MOIC) di 21,0x, una metrica di performance che non ha eguali nel settore. Binance Labs gestisce un patrimonio totale di 7,5 miliardi di dollari, composto da oltre 200 progetti in portafoglio. Yi guiderà la strategia globale e le operazioni quotidiane di Binance Labs. Una parte della sua attenzione sarà rivolta al sostegno dei progetti infrastrutturali e al miglioramento delle utility dei progetti innovativi di cripto e blockchain.

Changpeng Zhao ‘CZ’, CEO di Binance, ha dichiarato: “Come parte del team fondatore, Yi è stata coinvolta attivamente nei Labs fin dalla loro nascita e ha svolto un ruolo fondamentale nell'identificazione di progetti ancora ai primi stadi, con la visione e la determinazione a rivoluzionare quelle istituzioni globali che non sono più efficaci per la società. Questo è il momento perfetto per Yi per assumere un ruolo più ampio nei Labs, poiché questo mercato presenta un'opportunità senza precedenti, andando ad identificare quei progetti capaci di prosperare in condizioni di mercato difficili”.

La sua vision è quella di guidare l'adozione futura di Web3 e della tecnologia blockchain "stabilendo lo standard per il settore blockchain". Sotto la guida di Yi, Binance Labs porrà ulteriore enfasi sull'investimento in founders capaci e motivati che avranno un ruolo nel plasmare il futuro del settore. Yi continuerà a guidare e a sostenere le iniziative e le unità aziendali chiave dell'organizzazione, tra cui l'assistenza clienti, le attività istituzionali, il marketing, Binance P2P ed Earn.

La stessa Yi He ha affermato: “È certo che il Web3 raggiungerà un miliardo di nuovi utenti nei prossimi cinque anni. Tuttavia, diventerà veramente mainstream solo quando i suoi prodotti si integreranno perfettamente nella vita degli utenti. Per accelerare l'adozione diffusa, dobbiamo concentrare le nostre risorse sul sostegno ai progetti che si spingeranno oltre i confini della tecnologia Web3 e che creeranno prodotti in grado di fornire soluzioni ai problemi del mondo reale”.

