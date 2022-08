Binance, occhio alla truffa: hacker usano un deepfake per impersonare un dirigente

Binance ha lanciato il Red Alert antifrode sulla BNB Chain a metà luglio, dimostrando quanto l'exchange tenga alla sicurezza dei propri utenti. Tuttavia, oggi, proprio gli utenti Binance sono finiti nel mirino di una truffa che sfrutta la tecnologia Deepfake.

Secondo quanto riportato da un post sul blog di Binance, alcuni hacker avrebbero usato un deepfake di Patrick Hillmann per truffare degli utenti. Hillmann è il Chief Communications Officer di Binance, dunque ricopre un importante ruolo nell'azienda: per questo, il suo deepfake è stato utilizzato da degli hacker per convincere i creatori di nuove criptovalute ad affidarsi ad una truffa con la speranza di vedere i propri token "listati" su Binance.

A quanto pare, il deepfake è stato creato sulla base delle apparizioni televisive di Hillmann, mentre Binance avrebbe scoperto la truffa dopo che uno sviluppatore ha scritto direttamente al manager per ringraziarlo per il listing (ovviamente mai avvenuto) della sua criptovaluta.

Hillmann spiega anche che "il deepfake era così raffinato da convincere diversi membri della comunità crypto tra i più intelligenti in circolazione". Dalle dichiarazioni rilasciate da Binance, per ora, non è ancora emerso quanti progetti crypto siano stati coinvolti nella truffa, che di fatto consisteva nel convincere i creatori di tali progetti a pagare cifre anche piuttosto alte per vedere il proprio token comparire su Binance.

Hillmann ha poi aggiunto che "di recente, c'è stata una crescita nel numero di hacker che fingono di essere impiegati di Binance e manager di altri piattaforme, come Twitter, LinkedIn e Telegram". Con ogni probabilità, l'executive dell'exhange si riferisce alla truffa ai danni di Axie Infinity, che è partita proprio da un finto profilo su LinkedIn. Changpeng Zhao, attuale CEO di Binance, ha spiegato che dei circa 7.000 profili LinkedIn legati a Binance attualmente esistenti, solo 50 appartengono a impiegati della compagnia.