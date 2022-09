Binance, parola d'ordine 'Cautela': ecco cosa farà per il Merge di Ethereum

Ormai è tutto deciso: il Merge di Ethereum ha una data ufficiale e manca davvero pochissimo al cambio di algoritmo sulla mainnet, un evento di portata storica per la tecnologia blockchain e il mercato intero, ma non privo di rischi.

Proprio per questo, poiché il Merge di Ethereum potrebbe essere un terremoto per tutti, Binance ha comunicato di aver adottato una serie di misure atte a tutelare la sua utenza durante le fasi critiche di questo passaggio.

In particolare, Binance ha spiegato che "Dal momento che un nuovo token potrebbe essere creato durante un hard fork, Binance ha adottato le seguenti misure per ridurre i rischi di trading derivanti dalla volatilità dei prezzi e per mantenere la sicurezza dei fondi degli utenti durante l'hard fork":

Depositi e prelievi di ETH

sospesi per ETH ed ERC-20 alle 13 (ora italiana) del 6 settembre per l'aggiornamento del consensus layer Bellatrix e alle 2 notte (ora italiana) del 15 settembre per l'aggiornamento Paris.

Per quanto riguarda il Merge

se non verrà creato nessun nuovo token, il mercato riaprirà regolarmente appena possibile in seguito a nuovo annuncio; altrimenti, verrà creato un token PoS che prenderà il nome di ETH e agli utenti verrà accreditato il token che ha subito il fork in rapporto 1:1.

Trading spot Token ETH ed ERC-20

non vi sarà alcuna misura in merito al trading spot.

Binance Convert, Risparmi, Liquid Swap, Auto-invest, Binance Card/Pay, Carte Regalo

nessuna variazione, anche in questo caso.

Staking

depositi e prelievi di BETH (l'asset tokenizzato che rappresenta gli ETH in staking su Binance) saranno sospesi dalle 2 di notte (ora italiana) del 14 settembre alle 2 di notte del 16 settembre.

Allo stesso modo, saranno sospese le nuove sottoscrizioni per lo staking DeFi nello stesso intervallo di tempo.

Binance Pool

dopo il Merge, il servizio di mining di ETH verrà semplicemente delistato. Gli utenti interessati potranno trasferire il loro hashrate su pool ETC.

Inoltre, sempre nello stesso comunicato, non si fa riferimento a una data precisa per il Merge. La compagnia si limita a spiegare che il Merge di Ethereum, con conseguente passaggio da PoW a PoS, dovrebbe avvenire a cavallo tra il 10 e il 20 settembre 2022.