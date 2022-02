Binance punta all'innovazione con il suo programma per startup e progetti Web3

Il noto exchange di criptovalute Binance, già jersey sponsor della Lazio, annuncia importanti novità sul fronte dell'innovazione. Infatti, con un comunicato ufficiale, ha lanciato la nuova edizione del suo programma di incubazione.

Alla sua quarta stagione, il programma globale di Binance per le startup e i progetti Web3 più promettenti si pone come perno nel supporto e finanziamento di tecnologie e innovazioni che possano favorire e spingere ulteriormente alla diffusione le criptovalute nel mondo.

Accessibile attraverso Binance Labs, il programma consentirà alle idee più interessanti di divenire progetti reali in appena 8 settimane, con "finanziamenti, network, programmi di mentorship e faranno il proprio debutto sul mercato". Due le possibilità di partecipazione, per un'iniziativa ibrida che prevede appuntamenti virtuali e fisici con sede a Parigi, che si svolgeranno nel Q2 2022.

Le candidature per i migliori progetti sono aperte e lo saranno fino al 28 febbraio 2022. Tra i progetti sostenuti da Binance in passato ci sono anche veri e propri giganti del panorama, tra cui Polygon, Perpetual Protocol, Injective Protocol, SafePal, Cere Network e Dune Analytics.

Oltre al video in apertura, in cui il CEO di Binance Changpeng Zhao ha ripercorso gli aspetti più entusiasmanti della stagione appena conclusa, ha parlato anche il direttore di Binance Labs, Bill Chin, il quale ha commentato affermando che "Non vediamo l'ora di inaugurare ufficialmente la quarta stagione del nostro programma di incubazione, con la possibilità per i fondatori delle startup selezionate di raggiungerci di persona a Parigi. Siamo alla ricerca di imprenditori e team che abbiano il potenziale per raggiungere il successo di Polygon, un progetto che è ha preso parte al nostro incubatore e ha ottenuto un'enorme trazione sia in termini di prestazioni che di valutazione. Binance Labs è indipendente ed alla ricerca di progetti globali che possano aiutare a rafforzare l'adozione mainstream delle criptovalute".