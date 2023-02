Binance, Reuters solleva la polemica: 400 milioni trasferiti ad un'azienda di CZ

Lo scandalo FTX sembra finalmente essere rientrato, facendo tirare un sospiro di sollievo alla comunità crypto. Binance ha avuto un ruolo-chiave nello scandalo, di fatto innescandolo con il suo rifiuto di acquistare l'exchange di Sam Bankman-Fried, e sembra aver gestito la crisi in maniera esemplare. Almeno fino ad ora.

Un nuovo report di Reuters, infatti, sembra suggerire che anche Binance potrebbe aver commesso alcuni illeciti negli scorsi anni. Secondo il sito web americano, infatti, Binance avrebbe avuto un accesso "segreto" a dei conti bancari appartenenti alla succursale americana della compagnia, Binance US, tecnicamente indipendente dal resto dell'impalcatura globale dell'exchange.

Stando a quanto riporta Reuters, nei primi mesi del 2021 circa 400 milioni di Dollari sarebbero stati trasferiti dal conto di Binance US presso Silvergate Bank (un altro degli istituti coinvolti dal crollo di FTX) verso un'azienda specializzata in trading, Merit Peak Ltd. Altri documenti mostrano che le transizioni sarebbero però iniziate a fine 2020, delineando un trasferimento di denaro più prolungato nel tempo del previsto.

Gli spostamenti di denaro sarebbero problematici per due ragioni. La prima è che il CEO di Binance Changpeng Zhao è anche Manager di Merit Peak Ltd., profilando un possibile conflitto di interessi tra le due aziende. La seconda è che resta da chiarire se il denaro trasferito all'azienda specializzata in investimenti provenisse dai conti e dai wallet dei clienti di Binance: stando a termini di utilizzo della piattaforma, infatti, i depositi in Dollari degli utenti dovrebbero essere tutti trattenuti presso Silvergate e un'altra banca, Prime Trust LLC.

Kimberly Soward, portavoce di Binance, ha spiegato che le informazioni di Reuters sarebbero "datate" e che "Merit Peak non sta lavorando con noi e non sta fornendo alcun tipo di servizio a Binance US. Solo gli impiegati di Binance US hanno accesso ai conti bancari della compagnia".

Al contempo, però, sempre Reuters ha scoperto che alcuni executive di Binance US erano preoccupati dai trasferimenti verso Merit Peak: Catherine Coley, che a fine 2020 era CEO di Binance US, avrebbe infatti chiesto spiegazioni per tali movimenti di denaro alla leadership finanziaria a livello globale dell'azienda, definendoli "inaspettati" e spiegando che "nessuno li ha menzionati".