Binance sceglie Khaby Lame, il Tiktoker più seguito al mondo, come Brand Ambassador

Pochi giorni fa siamo stati al Binance Meetup di Milano, il primo evento di questo tipo ospitato in Italia dall’Exchange crypto, ma allora è mancato un annuncio che in queste ore ha colpito tutti: Binance ha annunciato la partnership con Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo che da oggi è anche Brand Ambassador a livello globale.

Il creator italo-senegalese divenuto celebre grazie a TikTok collaborerà con Binance per aumentare la consapevolezza e l'adozione del Web3 in tutto il mondo. Ovviamente Khaby Lame utilizzerà il suo stile caratteristico per affrontare alcune delle percezioni errate sul Web3 nel corso di questa partnership pluriennale, senza dire una parola e limitandosi al suo iconico gesto per svelare cosa comporta far parte di Web3 e della community crypto.

Lo stesso Khaby Lame ha dichiarato: “Considero i miei follower come la mia famiglia, e sono sempre alla ricerca di nuove sfide e contenuti interessanti da condividere con loro. Sono stato incuriosito dal Web3 per un po' di tempo, e ho colto al volo l'opportunità di collaborare con una società leader come Binance perché si allinea perfettamente con quello che faccio di solito: rendere le cose complesse facili e divertenti per tutti!”.

Al contempo, il vicepresidente di Global Marketing in Binance, James Rothwell, ha commentato: “Khaby è diventato un'icona culturale e uno dei creator più divertenti a livello globale. Amiamo il suo charme e il suo senso dell'umorismo e pensiamo che porterà rilevanza e riconoscibilità mentre cresce l'adozione del Web3. Con così tante sfumature intorno al Web3 e la disinformazione diffusa nel mondo, è un abbinamento perfetto avere Khaby a bordo per aiutare a sfatare alcuni dei miti intorno a questo spazio”.

Una settimana fa, invece, su Binance sono arrivati gli NFT di CR7.