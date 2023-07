Binance spegne 6 candeline: il mercato crypto torna alla carica?

Nonostante il periodo no del mercato crypto, le prime settimane di luglio si è osservato un piccolo spiraglio per Bitcoin e le altre. Nel frattempo, Binance ha parecchio da festeggiare con i suoi utenti.

L'exchange decentralizzato più famoso del mondo, infatti, spegne ben 6 candeline e ad annunciarlo ripercorrendone la storia, le pietre miliari e le origini è stato lo stesso Changpeng Zhao, in un lungo comunicato (trovate il link in calce).

Nella lettera alla community, il CEO dell'azienda racconta di quando riuscì ad aprire il suo exchange crypto-to-crypto con appena 5 asset e un totale di 15 milioni in criptovalute, senza una squadra preposta al marketing e prendendo in prestito il servizio assistenza dall'azienda di un amico.

A sei anni da quel momento, Binance conta oltre 600 asset sulla piattaforma di scambio, con oltre 40 lingue supportate e migliaia di dipendenti in tutto il mondo, senza considerare tutti i progetti, collaterali e non, che fanno ormai parte del DNA dell'azienda. Tra questi, come non ricordare la Binance Chain e BNB, ma è bene sottolineare anche l'impegno di Binance per la regolamentazione dello spazio crypto, tutt'altro che scontato per un'azienda di questo tipo.

Nel frattempo, l'azienda ha conosciuto il suo primo "inverno", un periodo complesso e dal futuro incerto. Il 2023 sembra essere l'inizio di qualcosa di nuovo. Appassionati e investitori ci vogliono credere e Bitcoin registra i massimi dal 2022 con un valore di oltre 30.000 dollari per lo scambio unitario. Inizia la ripresa?