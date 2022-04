Binance diventa sponsor dei Grammy 2022: vuole portare il Web3 nell'industria musicale

A pochi giorni dal termine della Binance Blockchain Week 2022, il popolare exchange di criptovalute Binance ha annunciato oggi che sarà uno degli sponsor principali dei Grammy 2022 e di aver intavolato una collaborazione con la Recording Academy, l'ente che organizza i Grammy, per degli eventi nel Web3.

La compagnia ha dichiarato che la sua partnership con la Recording Academy è "la prima collaborazione tra i Grammy e un exchange di criptovalute nella storia". È molto probabile che la sponsorizzazione ai Grammy sia legata ad un piano di marketing più ampio di Binance, che nell'ultimo periodo ha investito cifre colossali nelle pubblicità negli Stati Uniti, con spot andati in onda durante il Superbowl di quest'anno e gli Oscar della scorsa settimana.

Binance ha anche spiegato che la sua partnership con la Recording Academy potrebbe estendersi oltre le pubblicità e il branding, utilizzando per esempio le tecnologie offerte dal Web3 per esperienze musicali innovative: in un comunicato stampa, in particolare, l'exchange ha riportato che "a partire dai Grammy, siamo entusiasti di collaborare con la Recording Academy per progettare nuove esperienze garantite dalla blockchain e da tutte le tecnologie che il Web3 può fornire al mondo dell'intrattenimento".

Dall'altra parte, comunque, sembra che anche i Grammy siano interessati alla blockchain, dal momento che la Recording Academy non sta solo collaborando con Binance per esperienze innovative legate al Web3: al contrario, lo scorso novembre l'istituzione ha annunciato una partnership con la piattaforma NFT OneOf, che però non sembra avere ancora dato alcun risultato concreto.

Binance, intanto, si sta ponendo come uno dei pionieri degli usi innovativi del Web3: solo a metà febbraio, infatti, l'azienda ha annunciato un incubatore di startup legate al Web3 e alla blockchain.