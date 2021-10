Binance sposa la Lazio: è il nuovo Main Jersey Sponsor del Club

L'accoppiata tra la tecnologia blockchain e il campionato italiano di calcio non è certamente un inedito. Solo qualche mese fa, infatti, la Serie A ha lanciato un NFT per celebrare la Finale di Coppa Italia.

La notizia del giorno però ha del clamoroso, perché solo da qualche ora la S. S. Lazio ha twittato di aver siglato una partnership con Binance per inserire il noto Exchange di criptovalute sulla maglia da gioco come Main Jersey Sponsor.

Non sappiamo per quanto tempo sia andato avanti il corteggiamento ma si tratta senza dubbio di una mossa storica per entrambi i mondi, sempre più vicini. Nel comunicato ufficiale della S. S. Lazio si legge che "La S.S. Lazio S.p.A. è lieta di annunciare un accordo di partnership con Binance, che diventa il nuovo Main Jersey Sponsor del Club. Binance è un ecosistema leader di blockchain e fornitore di infrastrutture per criptovalute, con milioni di utenti in tutto il mondo".

Quanto ai dettagli sull'accordo, "La partnership tra Binance e Lazio come Main Jersey Sponsor ha una durata di due anni con opzione per un terzo anno, per un valore complessivo nel triennio, tra fisso e variabile, di oltre 30 milioni di euro. Il brand Binance debutterà sulla maglia della Lazio e in tutte le attività di comunicazione a partire dal prossimo match casalingo tra Lazio ed Inter".

Non potevano mancare le parole del Presidente della Lazio, Claudio Lotito, naturalmente entusiasta per il raggiungimento di questo incredibile accordo, il quale ha commentato spiegando che "la partnership con Binance ci permetterà di estendere la nostra presenza digitale e connetterci con i tifosi e follower di tutto il mondo come mai prima d'ora".

Un passo decisamente importante, affiancato di recente dall'arrivo degli NFT della Juventus per collezionisti.