Binance stoppa il trading di Terra Luna e TerraUSD, Terraform blocca la blockchain

Come abbiamo avuto modo di spiegare nel nostro approfondimento di questa mattina relativo allo stato del mercato delle criptovalute, sono segnalati timidi segnali di ripresa per i principali token del mercato ad eccezione di Terra Luna e TerraUSD, che sono stati rimossi da Binance.

Il più grande exchange di criptovalute al mondo infatti ha sospeso a tempo indeterminato il trading di Luna ed UST, dopo che il token ha perso quasi il 100% del valore nel giro di pochi giorni. Binance ha anche spiegato che sta congelando il trading su tutti i cross margin ed isolated margin pairs, ma non ha rivelato quando saranno ripristinate le contrattazioni.

Inoltre, è arrivata anche la notizia che Terraform Labs ha bloccato la blockchain di Terra per “elaborare un piano per ricostituirla”. Si tratta della seconda volta che la blockchain di Terra viene bloccata: la prima volta Terraform aveva spiegato che la decisione era stata presa per impedire qualsiasi hack.

L’affaire Terra Luna ha preso il via qualche giorno fa quando TerraUSD, la stablecoin algoritmica è scesa al di sotto di 1 Dollaro, trascinandosi dietro anche TerraLUNA il cui valore è precipitato a 0,0000011 Dollari, da circa 80 Dollari di inizio settimana. Il valore di UST, invece, è calato a 3 centesimi da 1 Dollaro.