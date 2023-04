Bing AI arriva su SwiftKey per iOS e Android: l'IA consiglia come rispondere ai messaggi!

A soli pochi giorni dall'integrazione dell'IA su SwiftKey in Beta, sembra che ora Microsoft sia pronta a fare un altro, importante, salto nell'implementazione dell'Intelligenza Artificiale sui suoi prodotti digitali. A partire dalle scorse ore, infatti, la casa di Redmond ha dato il via al rollout del Chatbot Bing AI su SwiftKey per iOS e Android.

Quello di Microsoft è l'ennesimo passo avanti nella battaglia con Google sull'IA generativa, che sembra passare dal mondo dei browser web come Edge e Chrome (anche) a quello delle tastiere digitali come SwiftKey e GBoard. SwiftKey, in particolare, possiede già delle feature AI-based, che permettono alla tastiera third-party per iOS e Android di apprendere la scrittura dell'utente e fare dei suggerimenti per le sue conversazioni basati su quanto imparato.

Ora, però, su SwiftKey arriva anche Bing AI. Cliccando sull'apposito pulsante, che si trova in alto a sinistra della tastiera, potrete usare il chatbot di Bing, basato su ChatGPT, per tre funzioni, chiamate rispettivamente "Search", "Tone" e "Chat". La prima, come spiega chiaramente il nome, vi permette di effettuare ricerche tramite Chatbot direttamente dalla tastiera, in modo da avere a disposizione informazioni quanto più precise possibili da usare nelle vostre conversazioni.

"Tone", invece, vi permette di modificare il "tono" della conversazione, facendo analizzare all'IA la chat e il messaggio che state per inviare: il Chatbot di Bing vi offrirà dei suggerimenti su come rendere le vostre mail e i vostri messaggi più formali o, al contrario, più "rilassati". Una feature salvavita per sembrare professionali agli occhi del vostro datore di lavoro!

Chat, infine, analizzerà conversazioni ed email precedenti per suggerirvi risposte in linea con la "cronologia" degli scambi con il vostro interlocutore. Ovviamente, tutte queste feature funzionano al meglio quando l'utente imposta SwiftKey come propria tastiera di default per ogni app, dai social network alle mail e agli elaboratori di testo. Nell'ultima release dell'app, oltre all'integrazione di Bing AI, Microsoft ha rivelato anche un miglioramento delle traduzioni da una lingua all'altra e delle capacità di SwiftKey di correggere errori sintattici e grammaticali.