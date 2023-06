Bing AI in arrivo anche su Chrome e Safari: Microsoft dà il via ai test

L'ultimo aggiornamento di Microsoft Edge ha implementato Bing AI in maniera più capillare che in passato: l'IA di Microsoft, infatti, è stata resa disponibile con un solo click sul browser proprietario di Redmond. Inaspettatamente, però, da qualche giorno sembra che Bing AI non sia più un'esclusiva di Edge, ma funzioni anche con altri browser.

Nel weekend, infatti, alcuni post pubblicati sulla pagina Reddit di Bing e riportati dal portale ITHome hanno svelato che Bing AI funziona anche su Safari e Google Chrome. Alcuni utenti hanno dunque chiesto spiegazioni a Mikhail Parakhin, direttore della sezione advertisting e servizi web di Microsoft, che ha confermato che l'azienda sta conducendo alcuni esperimenti per portare la sua IA anche sui browser terze parti.

Sfortunatamente, per il momento Parakhin non ha spiegato su quali browser arriverà Bing AI, anche se possiamo aspettarci che la lista comprenda Google Chrome, Safari, Firefox di Mozilla e diverse altre piattaforme basate su Chromium, come Opera. Pare che il rollout di Bing AI su browser terze parti avrà inizio già nel mese di giugno, ammesso che i test degli ultimi giorni siano andati bene.

Probabilmente, Microsoft spera di attirare una base di utenti più ampia di quella attuale su Bing AI estendendo l'IA ad altri browser. D'altro canto, mentre Microsoft Edge non arriva nemmeno al 10% del mercato browser, Safari si attesta su un buon 13%, mentre Google Chrome da solo fagocita addirittura il 66% dell'intero settore.

Questa differenza in termini di peso ci spiega perché Microsoft stia testando Bing AI su Chrome e Safari: probabilmente, il colosso di Redmond vuole assicurarsi che l'infrastruttura dietro il suo Chatbot sia sufficientemente resistente da gestire un afflusso enorme di utenti come quello che lo sbarco del tool sui browser di Apple e Google potrebbe generare.