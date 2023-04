Bing Chat sempre più centrale per Microsoft: in SwiftKey può adattare il tono dei messaggi

A poche ore dall’aggiornamento di Bing Chat alla versione 98, Microsoft ha implementato il chatbot basato su ChatGPT nella versione beta di SwiftKey Beta, la popolare tastiera per dispositivi touch.

Si tratta di un’aggiunta significativa, dal momento che grazie a questa integrazione SwiftKey Beta permette di adattare i messaggi sulla base di quattro stili o toni: professionale, formale, educato e sociale.

In un esempio pubblicato da Neowin, si vede come un messaggio può cambiare in maniera importante a seconda del tono:

Professionale : si prega di rettificare la segnalazione senza indugio

: si prega di rettificare la segnalazione senza indugio Formale : Ehi, puoi sistemare subito il rapporto?

: Ehi, puoi sistemare subito il rapporto? Educato : potresti correggere il rapporto?

: potresti correggere il rapporto? Sociale: correggi il rapporto al più presto!

Il funzionamento è quindi simile al tono delle conversazioni di Bing Chat che la compagnia di Redmond aveva introdotto qualche settimana fa.

Pedram Rezaei, CTO della divisione mobile and commerce di Microsoft, ha spiegato che la beta di SwiftKey basata su Bing Chat è in fase di distribuzione agli iscritti al programma di test, e ci si può iscrivere direttamente attraverso il Google Play Store. Sfortunatamente però almeno al momento non sono arrivate notizie su come partecipare su iOS.

L’aggiunta del supporto a Bing Chat anche in SwiftKey però rappresenta senza dubbio un’ottima notizia e dimostra come il gigante di Redmond voglia puntare sempre più su questo sistema.