Bing con ChatGPT arriva anche su smartphone: Microsoft avvia i test

Il lancio di ChatGPT su Bing è stato un successo, nonostante le varie criticità notate in questi giorni, e Microsoft vuole continuare a spingere sull’implementazione dell’AI nel suo motore di ricerca: a quanto pare Bing potenziato da ChatGPT sta arrivando anche su smartphone per alcuni tester.

Come ripreso da MSPowerUser, il colosso di Redmond sta implementando la nuova UI di Bing con il servizio di OpenAI sui dispositivi mobili di alcuni tester selezionati. Nella giornata di oggi su Reddit sono difatti apparsi molteplici post come quello che trovate in calce alla notizia, dove si vede proprio l’interfaccia utente ottimizzata con controlli essenziali come il microfono per dettare la ricerca.

Interessante notare, oltretutto, la disponibilità di una impostazione del “tono” tra tre opzioni: più creativo, più bilanciato e più preciso. A seconda della propria scelta, naturalmente, la risposta varierà. Questa risulta essere comunque un’anteprima dato che, come confermato dagli stessi utenti che hanno preso parte al test, il chatbot su Bing non risulta funzionare: “Nessuno ha ancora accesso a questa funzione, ma l'interfaccia utente si sta lentamente mostrando. Potete cercarla andando su Bing da cellulare, caricando la pagina in modalità desktop e rimettendola in visualizzazione mobile”, scrivono su Reddit.

Oltre agli screenshot proposti online non ci sono altre novità relative al funzionamento, insomma; per questo motivo, non ci resta che armarci di pazienza e attendere maggiori informazioni nel corso delle prossime settimane.

Restando in casa Microsoft, a quanto pare sembrano esserci problemi col filtro antispam di Outlook.