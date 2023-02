Bing con ChatGPT, che errori! In un test dà consigli imprecisi e sbaglia i numeri

Il successo del nuovo Bing con ChatGPT è sotto gli occhi di tutti e dimostrato anche dai dati sulle registrazioni alla fase di beta test. Tuttavia, alcuni test effettuati da un software engineer e pubblicati sul proprio blog ufficiale mostrano come il sistema sia ben lontano dall’essere affidabile.

Come si può leggere nel rapporto di Dmitri Brereton, il nuovo Bing ha commesso degli errori piuttosto evidenti quando gli è stato chiesto di confrontare degli aspirapolvere per animali domestici: l’IA ha consigliato un modello etichettandolo come ideale grazie alla sua potenza di aspirazione limitata, il cavo corto e per il motore abbastanza rumoroso da spaventare gli animali domestici. Tuttavia, raggiungendo la pagina Amazon presente nelle fonti si scopre che nulla di tutto ciò è presente nella scheda tecnica ed una recensione di un cliente si sofferma proprio sull’elevata silenziosità.

Un errore simile è stato trovato anche quando a Bing è stato chiesto di stilare un itinerario di viaggio di cinque giorni per Città del Messico, soffermandosi sulla vita notturna. In questo caso l’IA ha fornito risposte e descrizioni imprecise sui locali.

Il peggior errore però l’ha commesso quando gli è stato sottoposto un semplice documento finanziario: in questo caso l’IA è riuscita a sbagliare tutti i dati ad eccezione del fatturato netto per cui ha fatto copia-incolla dal documento originale. Tutti gli errori sono presenti nel lungo post di Dmitri.