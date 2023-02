Bing con ChatGPT, Google corre ai ripari: il CEO chiede aiuto per migliorare Bard

Gli errori commessi da Google Bard, ed il conseguente lancio di Bing con ChatGPT di Microsoft, sembrano aver spinto l’amministratore delegato del gigante di Mountain View ad agire per colmare le lacune del proprio chatbot.

Secondo una nota interna pubblicata da Business Insider e ripresa da Gizmodo, Sundar Pichai avrebbe chiesto all’intero personale di contribuire in modo “più profondo” al miglioramento di Bard. Nella fattispecie, sarebbe stato chiesto di impiegare tra 2 a 4 ore al giorno per testare l’IA e quindi risolvere e segnalare eventuali problemi.

Un portavoce di Google, parlando con Gizmodo, ha spiegato che “test e feedback, da parte di Googler e tester di fiducia esterni, sono aspetti importanti per migliorare Bard per garantire che sia pronto per i nostri utenti”.

Qualche giorno fa sono anche rimbalzate le dichiarazioni del chairman di Google, il quale ha spiegato come secondo lui le IA generative non siano ancora pronte per il pubblico, e saranno necessari ancora uno o due anni prima di vederle come strumenti realmente utili per un pubblico più ampio. Tale discorso è chiaro che riguarda non solo Bard ma anche ChatGPT, il principale concorrente che è stato integrato anche in Bing. Proprio il passo in avanti di Microsoft ha spinto Big G a prendere tutte le contromisure del caso per evitare di perdere il suo ruolo nel mercato.