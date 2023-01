Bing darà risposte 'umane' grazie a ChatGPT: Così Microsoft vuole battere Google

Il tema del momento, nel mondo della tecnologia, sono certamente gli sviluppi dell'IA nel campo della generazione di immagini e di testi. Solo un paio di giorni fa, per esempio, vi abbiamo mostrato una nostra chiacchierata con l'IA di ChatGPT: oggi, una clamorosa indiscrezione spiega che Microsoft vorrebbe integrare proprio ChatGPT su Bing.

A riportare la notizia sono fonti del calibro di The Verge e The Information, che spiegano che Microsoft vorrebbe lanciare una nuova versione di Bing che utilizzerà ChatGPT per rispondere alle domande degli utenti, rendendo così il browser del colosso di Redmond più competitivo con il principale rivale, Google.

Utilizzando la tecnologia dietro a ChatGPT, creata da OpenAI, Bing dovrebbe dare delle risposte più "umane" alle query di ricerca di chi lo utilizza: in altre parole, ad ogni domanda dovrebbe corrispondere una risposta, e non una serie di link a pagine web collegate all'informazione ricercata tramite il search engine. Già oggi, in realtà, Bing e Google utilizzano dei sistemi per mostrare delle "risposte" alle ricerche degli utenti in pannelli dedicati in cima alle pagine web, ma Microsoft vorrebbe andare oltre.

L'azienda fondata da Bill Gates, in particolare, vorrebbe utilizzare delle funzioni simili a ChatGPT per combattere ad armi pari contro Google Knowledge Graph, la struttura del motore di ricerca di Google che viene utilizzata da Big G per fornire le "risposte" istantanee alle domande degli utenti di cui abbiamo parlato qualche riga fa. Per ora non sappiamo se Microsoft voglia anche spingersi oltre, utilizzando l'IA per offrire altri servizi web a chi utilizza Bing.

Bisogna però fare attenzione: ChatGPT e l'IA in generale sono certamente una risorsa importante per il futuro della tecnologia, ma presentano ancora diversi problemi. Per esempio, ChatGPT non sa verificare la veridicità delle informazioni che fornisce, il che potrebbe portare a risposte totalmente sbagliate agli utenti, specie su tematiche particolarmente complesse. Lo stesso CEO di OpenAI Sam Altman ha invitato a usare con attenzione ChatGPT, spiegando che, allo stato attuale delle cose, "nessuno dovrebbe utilizzare la nostra IA per dei progetti particolarmente importanti".