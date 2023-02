Bing si espande su Microsoft Edge e Skype: grandi novità disponibili in anteprima

Dopo che alcuni utenti hanno scovato il test di Bing con ChatGPT su smartphone, Microsoft porta al pubblico un Bing rinnovato su Microsoft Edge per mobile e su Skype. Dopo la presentazione del nuovissimo motore di ricerca supportato dall’intelligenza artificiale, la società di Redmond continua a spingere su tale tecnologia.

In queste due settimane post-rinnovo, infatti, Microsoft ha raccolto il feedback degli utenti accogliendo oltre un milione di persone da 169 paesi nell’anteprima di Bing potenziato da ChatGPT. Finora il 71% dei tester si è detto soddisfatto delle nuove funzionalità di ricerca e risposta, ma è il momento di espandere l’esperienza.

Sapendo che il 64% delle ricerche avviene sui telefoni cellulari, Microsoft ha avviato il rilascio di tutte le nuove app per dispositivi mobili Bing ed Edge su smartphone. È dunque ufficiale: ChatGPT si espanderà con Bing anche su dispositivi mobili, implementando funzionalità come l’input vocale e la ricerca avanzata di informazioni.

Da oggi, su Android e iOS, l’app mobile di Bing avrà un aspetto completamente nuovo: sarà possibile quindi accedere a una sessione di chat con l’IA esattamente come su desktop, ponendo domande semplici o complesse e ricevendo risposte o citazioni. Coloro che hanno accesso all'anteprima potranno utilizzare la nuova esperienza Bing dalla home page dell'app mobile Microsoft Edge.

Nel caso di Skype, invece, Bing approda sempre potenziato dall’IA per avere un “copilota” durante chiamate, videochiamate e chat. Basterà aggiungere Bing a una chat di gruppo come per qualsiasi contatto Skype e sarà possibile ricevere il consiglio del motore di ricerca potenziato da ChatGPT per qualsiasi mansione. In aggiunta, è possibile scegliere come visualizzare le risposte: punti elenco, testo o una risposta semplificata. Bing può soddisfare le tue preferenze. Peraltro, è fluente in oltre 100 lingue e può offrire la traduzione di testi tra di esse.

Disponibile oggi in anteprima mondiale, il nuovo Bing in Skype può fornire risposte utili e in tempo reale a tutte le tue domande. In futuro, dunque, arriverà anche su Teams.