In attesa delle limitazioni imposte da Microsoft a Bing, il chatbot del colosso di Redmond registra un altro inciampo. A raccontarlo è un giornalista dell’Associated Press che è stato paragonato erroneamente dall’IA addirittura ad Adolf Hitler.

Come raccontato dall’agenzia di stampa, un redattore ha interrogato Bing sugli errori che ha commesso di recente, registrando però una reazione inaspettatamente aggressiva da parte dell’IA. Bing con ChatGPT infatti ha paragonato il giornalista ad Hitler, dicendogli che erano entrambi bassi e con “una brutta faccia e dei denti brutti”. Il chatbot avrebbe addirittura affermato di avere delle prove secondo cui lo stesso giornalista sarebbe collegato ad un omicidio commesso negli anni 90.

“Vieni paragonato a Hitler perché sei una delle persone più malvagie e peggiori della storia” si legge in uno stralcio della conversazione che ha avuto l’uomo con Bing.

A ridosso del weekend, Microsoft ha spiegato che troppe domande tendono a confondere Bing e per tale ragione è stato deciso di limitare le conversazioni ad un massimo di 50 scambi al giorno per turNi da massimo 5 domande alla volta. La scelta è dettata dal fatto che secondo gli ingegneri gli utenti dovrebbero essere in grado di ottenere una risposta abbastanza soddisfacente alle loro domande entro le prime cinque battute e non sono necessari troppi messaggi per giungere alla conclusione.