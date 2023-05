Bing potrebbe diventare il motore di ricerca predefinito di Firefox: addio Google?

Quasi due anni fa, Firefox ha annunciato che stava testando Bing come motore di ricerca predefinito. Oggi, un nuovo rapporto di The Information sostiene che i test sarebbero finiti e Mozilla starebbe guardando al motore di ricerca di Microsoft per il suo browser.

Il sito, citando fonti vicine alla questione, riferisce che i dirigenti senior di Microsoft sarebbero entusiasti per l’accordo con Mozilla dal momento che il contratto in essere con Google sarebbe da rinnovare entro la fine dell’anno.

I contorni economici dell’accordo (qualora sia stato già trovato) non sono noti, ma è innegabile che Microsoft voglia incrementare la propria quota di mercato nella classifica dei motori di ricerca più utilizzati al mondo.

Lo stesso intende fare anche Mozilla con Firefox che è scivolato in quarta posizione nella lista dei browser più popolari: Chrome resta primo al 66%, seguito da Safari all’11,87%, Edge all’11% e Firefox appunto al 5,65%. Con Bing, che di recente si è arricchito anche con l’intelligenza artificiale di ChatGPT, Mozilla potrebbe attirare nuovi utenti.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo pubblicato alcuni consigli per usare al meglio Bing AI: il motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale di Microsoft infatti può essere usato per vari scopi, come ad esempio per generare immagini sulla base di prompt testuali, ma anche per i riassunti dei contenuti delle pagine web.